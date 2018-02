Karl Lagerfeld macht jetzt Brautschmuck

Der Chanel-Chefdesigner macht gemeinsame Sache mit dem US-amerikanischen Hersteller Frederick Goldman Inc., um eine Reihe von Brautschmuck zu entwerfen. Lagerfeld-Fans dürfen sich laut 'WWD.com' auf Verlobungs- und Eheringe mit Diamanten und anderem Luxus freuen, wenn die Kollektion im September dieses Jahres im Handel erscheint. Einen ersten Blick auf die Teile kann man bereits zwischen dem 31. Mai und dem 6. Juni bei der Luxury by JCK Show in Las Vegas werfen.



Pier Paolo Righi, Präsident der Karl Lagerfeld Group, enthüllte derweil: «Unser Lizenzabkommen mit Frederick Goldman Inc., einem der führenden Unternehmen in diesem Feld, repräsentiert einen aufregenden Schritt in der globalen Entwicklung unserer Marke und unseres Geschäfts.»



Traditionelle Designs wird man in der Schmucklinie des deutschen Modeschöpfers indes nicht finden, Lagerfeld orientierte sich nämlich an modernen Trends, um dem «kultigen, kreativen und coolen» Image des Labels gerecht zu werden. Jonathan Goldman, CEO von Frederick Goldman Inc., ist der festen Überzeugung, dass der Designer damit einen Treffer landen wird: «Wir sind seit 68 Jahren Experten in der Feinschmuck-Industrie und sind uns sicher, dass die neue Braut- und Hochzeits-Schmuckkollektion von Karl Lagerfeld den designbewussten Millennial-Kunden anspornen und inspirieren wird, der auf der Suche nach Style ist und Brautschmuck zu schätzen weiss.»

(arc/Cover Media)