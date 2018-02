Karlie Kloss erhält Beauty-Tipps von Taylor Swift

Der einstige Victoria's-Secret-Engel steht der Popsängerin ('I Knew You Were Trouble') zwar in Sachen Schönheit in nichts nach, wenn es um Make-up geht, scheint Taylor allerdings die Nase vorn zu haben. Die Laufstegschöne holt sich deshalb gerne Ratschläge bei der Sängerin, mit der sie eng befreundet ist.

«Taylor bekommt Killer-Lippen hin», schwärmte Karlie im Interview mit dem britischen 'InStyle'-Magazin. «Ich liebe ihren charakteristischen Beauty-Look: klassischer Lippenstift und geschwungener Eyeliner. Sie ist wirklich talentiert darin, ihr eigenes Make-up zu machen. Ich habe mir schon ein paar tolle Tipps und Produkte von ihr geholt.»

Einfaches Beauty-Programm

Die Berufsbeauty, die ursprünglich aus Chicago stammt, zieht ein simples und kurzes Beauty-Regime am Morgen vor, weil ihr das ein paar zusätzliche Minuten im Bett verschafft.

«Ich liebe es zu schlafen, ich tue also alles, um länger schlafen zu können», gestand Karlie Kloss schmunzelnd. «Ich mag es simpel, mit gerade mal so viel Make-up, dass es unbemerkbar bleibt. Ein bisschen Abdeckstift, etwas Mascara und Creme-Blusher, dann bin ich schon aus dem Haus.»

(bg/Cover Media)