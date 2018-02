Karolina Kurkova erleuchtet die Met Gala

Statt blosser Mode präsentierte das tschechische Model bei dem alljährlichen Event am Montag eine traumhaft schöne Robe, die Technologie und Ästhetik vereinte. Die Kreation wurde von den Marchesa-Designerinnen Georgina Chapman und Keren Craig entworfen und mit dem Computerprogramm IBM Watson ausgestattet. Dieses sorgte dafür, dass die 3D-Blümchen, die das weiss-graue Kleid verzierten und mit LED-Lichtern besetzt waren, abhängig von Reaktionen aus dem Internet in unterschiedlichen Farben aufleuchteten.«Bitte kommentiert auf meinen Social-Media-Accounts, mein Kleid reagiert nämlich auf eure Emotionen», schrieb Karolina zuvor auf Twitter und Instagram. Programmiert wurde das Design vor allem auf Schlüsselwörter wie «Freude», «Leidenschaft», «Aufregung» und «Neugierde». Je nach Gefühlslage wechselte die Farbe des Kleides.Ihr Make-up passte die Blondine gekonnt an das computergesteuerte Outfit an: Sie wählte einen Metallic-Lidschatten und einen zarten Lippenstift, der nicht vom eigentlichen Hingucker - dem Kleid selbst - ablenkte.Im Anschluss an die Met Gala teilte Karolina Kurkova dann noch ein letztes Instagram-Foto von sich in der beeindruckenden Robe: Erschöpft liegt das Model auf seinem Bett, das Kostüm hell erleuchtet. «Ich wünsche allen eine gute Nacht», verabschiedete sie sich von ihren Fans.

(pep/Cover Media)