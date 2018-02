Kenzo kooperiert mit H&M

Gestern berichteten Medien, dass das Luxusmodehaus das neueste Label ist, dass sich mit H&M zusammentut. Star-Designer wie Alexander Wang, Versace und Isabel Marant entwarfen bereits Sonderkollektionen für das schwedische Modeunternehmen und brachten mit ihren Kreationen die Webseite der Kette zum Abstürzen. Stundenlang standen Fans beim Launch vor den H&M-Geschäften an, um eines der günstigen Designer-Teile zu ergattern. Carol Lim und Humberto Leon sind zuversichtlich, dass ihre Kollektion ebenfalls für Begeisterungsstürme sorgen wird.«Nein, wir haben Vertrauen in uns. Und wir vertrauen uns gegenseitig», erklärte Leon dem 'H&M Magazin' auf die Frage, ob sie nervös seien. «Ich kann wirklich sagen, dass wir nicht nervös sind», fügte auch Lim hinzu. «Wir sind aufgeregt, wenn wir anfangen darüber nachzudenken, mit der Planung anfangen und uns fragen 'Okay, worüber möchten wir diesmal sprechen?' Im Endeffekt geht es darum, welche Botschaft wir mit der Kollektion vermitteln wollen.»Mit seiner Gemeinschaftskollektion möchte das Duo die Geschichten von Kenzo und H&M erzählen.Carol Lim und Humberto Leon, die auch Kollektionen für Opening Ceremony kreieren, sind seit 2011 die Kreativ-Direktoren von Kenzo. Seitdem werden sie dafür gefeiert, das Label wieder an die Spitze der Modebranche gebracht zu haben. Für ihre neue Partnerschaft mit H&M hofft Lim, die Welt von Kenzo einem neuen Publikum zugänglich zu machen: «Ein Traumkunde ist ein neuer Kunde. Wir haben da nicht nur ein Mädchen im Kopf. Das hatten wir nie. Je mehr Menschen unser Label entdecken sowie die reiche Geschichte, die dahinter steckt, und was wir geschaffen haben, desto spannender ist das für uns», lächelte Carol Lim.

(Cover Media)