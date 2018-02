Lily-Rose Depp: Neues Gesicht für Chanel No.5 L'Eau

I'm so excited to announce that I am the face of the new Chanel No. 5 L'EAU! ❤️ @chanelofficial #newchanel5 Ein von Lily-Rose Depp (@lilyrose_depp) gepostetes Foto am 23. Mai 2016 um 3:05 Uhr

Die Schauspielerin ('Tusk') leiht ihr Gesicht schon dem Chanel Pearl Augen-Make-up und tritt nun in die Fussstapfen von Mama Vanessa Paradis (43, 'Joe le Taxi'), die in der Vergangenheit für den Duft Coco des Modehauses geworben hat. Die Tochter von Johnny Depp (52, 'Fluch der Karibik') musste jedenfalls sofort ihren Fans auf Instagram von ihrem neuen Job erzählen: «Ich bin so begeistert zu verkünden, dass ich das Gesicht des neuen Chanel Number 5 L'Eau bin!!!» Dazu postete das Mädchen ein Foto von sich, das es mit einer riesigen Parfümflasche zeigt.

In einem Statement lobte dann auch Chanel sein neues Werbegesicht: «Sie verkörpert perfekt ihre Generation und deren Werte von Freiheit und Mut und sie bringt dem legendären Duft des Hauses ihre jugendliche Frische und Schönheit.»Natürlich wird die Kampagne auch einen Kurzfilm beinhalten - so etwas hat es es schon gegeben, als Nicole Kidman (48, 'Moulin Rouge') 2005 für Chanel No.5 warb und dafür von Baz Luhrmann (53,'Der grosse Gatsby') in Szene gesetzt wurde. Im Fall von Lily-Rose wird es der schwedische Regisseur Johan Renck sein, der Aufmerksamkeit durch das Video zum Song 'Lazarus' von David Bowie († 69) erhielt. Im Herbst wird man dann sehen, was sich der Schwede für Lily-Rose einfallen lassen hat, denn dann wird der Werbeclip erwartet.



Johnny Depp ist indes der ganze Rummel um seine Kleine eher unheimlich: «Um ehrlich zu sein, mache ich mir Sorgen. Ich habe nicht erwartet, dass Lily-Rose das alles passiert, schon gar nicht in ihrem Alter. Aber es ist ihre Leidenschaft und sie hat Spass», seufzte der Papa unlängst gegenüber 'Gala' über die Ambitionen von Lily-Rose Depp.

(fest/Cover Media)