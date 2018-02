Lottie Moss erhält Vertrag bei The Society Management

Die jüngere Halbschwester von Stil-Ikone Kate Moss (42) wurde von der New Yorker Modelagentur The Society Management unter Vertrag genommen und stösst damit zu Modelgrössen wie Adriana Lima (34) und Kendall Jenner (20). Bislang hatte die Schöne Verträge bei Storm Models in London und D'Management in Mailand, jetzt kann sie ausserdem die Agentur The Society Management auf ihr Portfolio setzen. Via Social Media verkündete die Firma die Neuigkeit und postete das neue Pariser 'Vogue'-Cover dazu, das Lottie gemeinsam mit dem amerikanischen Model Lucky Blue Smith (17) zeigt.Im zarten Alter von 16 Jahren landete die Britin ihre erste Mode-Kampagne, als sie für das Magazin 'Dazed and Confused' posierte. Schon damals bewies sie, dass sie das Zeug zum Model hat. «Sie ist so süss und hat einen starken Charakter, sowie einen durchdringenden Blick, der von einer Sekunden zur nächsten von verführerisch zu schüchtern wechseln kann. Wir wollten, dass das Shooting eine lockere Londoner Atmosphäre hat», erklärten die Fotografen Sean und Seng damals dem 'Fashion Telegraph'.Seitdem arbeitete Lottie für verschiedene grosse Namen der Modeindustrie wie Red Valentino und Sonia Rykiel. Ausserdem folgte sie dem Vorbild ihrer Halbschwester und posierte für Calvin Klein. «Wir wollten jemanden für dieses Projekt, der aktuell und frisch war. Also kontaktierten wir Lottie Moss. Lottie repräsentiert die Bedeutung ihrer Generation, aber mit einem historischen Bezug zum Hause Klein. Sie ist cool und trägt Vintage-Klamotten auf ihre eigene Art und Weise», schwärmte der Calvin-Klein-Kreativchef von Lottie Moss.

(pep/Cover Media)