Malverdi neuer CEO von Agent Provocateur

Die exklusive Unterwäschemarke hat bekannt gegeben, dass Fabrizio Malverdi nun das Unternehmen leiten wird. Keine schlechte Wahl, denn Malverdi hat schon so einiges vorzuweisen - er arbeitete bereits für Givenchy und John Galliano.



«Die Marke ist ein Schlüsselposten», erklärte der Neue der britischen 'Vogue'. «Man muss lernen, das Erbe und die Geschichte zu respektieren, aber nicht in der Vergangenheit festzustecken. Immer in die Zukunft blicken und sich nicht davor fürchten, Risiken einzugehen.»



Dabei hat Malverdi einen genauen Plan für das Unternehmen. «Ich glaube, dass Kreativität, klare Visionen und eine 360-Grad-Haltung der Weg vorwärts ist im Luxus-Sektor. Ich setzte auf Genauigkeit auf allen Levels.»



Chris Woodhouse hocherfreut



Chris Woodhouse, der Vorsitzende von Agent Provocateur, ist hocherfreut, Malverdi in der Firma begrüssen zu dürfen. Dank seiner Arbeit für andere Labels geniesst er hohen Respekt und Woodhouse ist gespannt, was der neue Geschäftsführer mit sich bringen wird. «Ich bin mir sicher, dass seine ausführlichen Erfahrungen in der Industrie und seine Fähigkeiten von unschätzbaren Wert für Agent Provocateur sind, und ich freue mich, mit ihm zusammenzuarbeiten», bestätigte Woodhouse.



Das neueste Projekt der Unterwäschemarke - eine Lingerie-Linie von Charlotte Dellal, der Begründerin des Labels Charlotte Olympia - scheint auf jeden Fall ein Erfolg zu werden. Gute Aussichten also für Agent Provocateur und seinen neuen Geschäftsführer Fabrizio Malverdi.

(arc/Cover Media)