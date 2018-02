Matthew Williamson: Ausflug in die Sportmode

(Und da kam ihm die Zusammenarbeit mit dem Sportmodehersteller USA Pro gerade recht, um bunte Sachen für den Sport zu entwerfen: «Als mich USA Pro ansprach, sah ich das als eine spannende Möglichkeit», berichtete der Brite 'standard.co.uk'. «Ich sehe Sportmode als eine wichtige Komponente, um in den Lifestylebereich zu expandieren. Es war die perfekte Möglichkeit, der Matthew-Williamson-Frau etwas Neues zu präsentieren, das gleichzeitig vertraut ist. Es ging hier nicht darum, die Sportmode in eine andere Richtung zu bringen. Es ging darum, was die MW-Frau für ihre Sportmode möchte, was die Farbe, das Muster, die Qualität des Stoffes und die Form betrifft - das ist nur eine natürliche Erweiterung von dem, an dem ich schon zwanzig Jahre arbeite.»Unter den Stücken finden sich ein blauer Kapuzenpullover im Schlangenmuster, ein Top mit bunten Schmetterlingen und eine pinkfarbene, orange Leggins, die laut Matthew Williamson wohl einer der Favoriten sein wird.Er hofft, mit seiner neuen und günstigeren Sportmode neue Kundinnen zu erreichen: «Das Aufregendste ist immer, wenn man Frauen auf der Strasse in seiner Mode sieht. Ich liebe es, wenn ich sehe, wie die verschiedenen Frauen meine Sachen kombinieren. Ich hoffe, dass wegen des Preises mehr Frauen in der MW-Welt einkaufen werden», so Matthew Williamson.

(Cover Media)