Maurice Marciano: Guess-Boots waren eine Revolution

Der Geschäftsmann, der mit seinen Brüdern Paul, Georges und Armand das amerikanische Modehaus gründete und eigentlich den Schwerpunkt auf Jeans und Accessoires legte, erkennt in den revolutionären Stiefeln einen Punkt in der Geschichte von Guess, ohne den es vielleicht nie Schuhe der Marke gegeben hätte. «Der grosse Moment für die Schuhmode von Guess war, als wir den Cowboy-Stiefel genommen haben und ihn abschnitten», erzählte Maurice 'Footwear News'. «Und wir machen das noch immer. Während eines Shootings hat ein Stylist sie einfach am Knöchel abgeschnitten und das war eine Revolution in der Schuhmode. Es war erstaunlich. Seitdem floriert daraus ein grossartiges Geschäft.»



Natürlich besitzt auch Maurice ein Paar, das während eines Trips durch Texas für ihn persönlich gefertigt wurde. «Ich habe sie aus Straussenleder machen lassen und sie all die Jahre behalten, über 20 Jahre mittlerweile. Das ist der American Lifestyle.»



Cowboy-Boots und die USA, ein Dreamteam, das zusammengehört - deswegen war es für Maurice auch ein «natürlicher» Schritt, mit seinem Label auch in diese Richtung zu gehen und die mittlerweile sehr berühmte Schuhlinie auf den Markt zu bringen. Zum Glück, denn Guess ohne Footwear ist heute kaum mehr vorstellbar.

(Cover Media)