Molly Sims: Zum Glück gibt es Leggings

Das US-amerikanische Model wurde im März 2015 zum zweiten Mal Mutter, als Tochter Scarlett das Licht der Welt erblickte. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Scott Stuber hat die hübsche Blondine bereits Sohn Brooks (3). Ein Jahr nach der Geburt sieht Molly schlank wie eh und je aus, ihre Outfits haben sich allerdings verändert:



«Zum Glück sind Leggings zurückgekommen und es ist jetzt cool, Sportschuhe zu tragen», lachte sie im Interview mit 'InStyle'. «Bis vor zwei Jahren habe ich nie Sportschuhe getragen. Ich weiss, dass hört sich vielleicht komisch an, aber ich hatte sie wirklich nur zum Trainieren an. Aber ich kann nicht den ganzen Tag lang High Heels tragen - das ist nicht bequem. Ich habe das Gefühl, dass ich mich jetzt nicht mehr so gut kleide, wie ich das früher getan habe. Ich fühle mich nicht mehr so zurecht gemacht. Das hat sich also auf jeden Fall verändert - zum schlechten hin.»



Gut durchgeplant



Auch wenn Molly jetzt öfter mal auf lässige Looks setzt, achtet sie dennoch auf ihr Erscheinungsbild und plant bereits am Vorabend, was sie am nächsten Tag tragen wird. «Schon am Abend vorher habe ich eine Vorstellung davon, was ich anziehe und ich habe auch immer ein Paar High Heels im Auto. Ausserdem liegt dort auch meine Schminktasche», fügte sie hinzu.



Den Muttertag [8. Mai] verbrachte Molly Sims natürlich mit ihren beiden Kindern und liess ihre Fans mit zahlreichen Schnappschüssen auf Instagram daran teilhaben.

(Cover Media)