Olivier Rousteing liebt die Ein-Klick-Generation

Der Balmain-Designer ist ein leidenschaftlicher Instagrammer und nutzt Twitter und Facebook wie kaum ein anderer in seinem Metier. Im Interview mit 'Vogue' betonte er, dass ihm das Jonglieren mit mehreren Projekten keinen Stress bereitet, immerhin sei er nichts anderes gewohnt.



«Ich liebe meine Arbeit», zuckte der Star mit den Achseln. «Ich bin Teil einer neuen Generation - ich bin Teil der Twitter-Generation, der Facebook-Generation, der Instagram-Generation. Alles ist nur einen Klick entfernt.» Olivier weiss, dass sich derzeit die Geister scheiden - vor allem zwischen jung und alt. «Ich glaube, dass die Schnelllebigkeit einigen Designern nicht gefällt, aber das liegt daran, dass sie einer anderen Generation angehören. Sie haben eine andere Art zu arbeiten und erkennen jetzt, dass alles schneller abläuft. Ich aber wurde in diese Generation geboren, ich kenne diesen Fashion-Moment, wo alles schnell sein muss. Ich wüsste nicht, wie ich damit umgehen sollte, wenn die Dinge langsamer liefen.»



Seit 2011 entwirft Olivier Rousteing nun für Balmain und fand vor Kurzem auch die Zeit, eine Sonderkollektion für H&M zu kreieren, die ein unglaublicher Erfolg war. Wie nebenbei öffneten sich die Pforten des ersten Balmain-Stores in New York.



Für den Franzosen ein Meilenstein: «Für mich war Amerika ein Schlüsselelement dafür, wie ich Balmain heute sehe - denn es ist eine zeitlose Marke», erklärte Olivier Rousteing dazu.

(pep/Cover Media)