Paul Andrew ist für bequeme High Heels

Der Schuhdesigner startete 2012 seine eigene Marke und begeistert seitdem berühmte Kundinnen wie Emma Watson (26, 'The Bling Ring') und Emmy Rossum (29, 'Shameless'). Besonders wichtig ist ihm dabei, dass die Trägerinnen seiner Schuhe sich in diesen auch wohl fühlen. Mit dem Zenadia-Pump ist ihm dies auch gelungen. Ein italienischer Hersteller von Einlagesohlen und ein Chiropraktiker standen ihm bei der Entwicklung zur Seite.«Man sieht superelegante, hergerichtete Frauen, von denen so viele aussehen, als seien sie von ihren Stilettos gelähmt - und es gibt nichts, was unattraktiver ist als das. Ich versuche deshalb, dass Frauen sich attraktiver fühlen, indem sie sich gleichzeitig wohl fühlen», erklärte Paul im Gespräch mit 'instyle.com'.Der Zenadia-Schuh hat vorne eine geflügelte Spitze und wurde deshalb nach der Tochter des griechischen Gottes Zeus benannt - die kann nämlich fliegen. Mit dem Schuh hat sich Paul Andrew den Bedürfnissen seiner Kundinnen angepasst.«Die meisten Schuhe von Luxusdesignern werden nach Massstäben angefertigt, die vor mehreren Jahrzehnten festgesetzt wurden. Da heute aber jeder aktiver ist und die Leute häufiger Sneakers tragen, haben sich unsere Füsse verändert. Das natürliche Kollagen, das wir unter dem Fussballen produziert haben, ist deshalb heute viel geringer als früher.»

(pep/Cover Media)