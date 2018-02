Philip Greens Topshop setzt auf Technik

Der Vorsitzende der Arcadia Group, zu der auch die britische Marke gehört, will tragbare Technologie in der Mode weiter etablieren. Topshop hat sich nun mit der Tech-Investmentfirma L Marks zusammengeschlossen und das Programm Top Pitch ins Leben gerufen. Auf der Webseite 'toppitch.co' kann man sich noch bis zum 22. Mai einschreiben, um sich für eine vierwöchige Mentorship zu bewerben. Dabei soll man Ratschläge von Experten wie Topshops Fashion Director Maddy Evans und Bethany Koby, Mitbegründerin und Geschäftsführerin von Technology Will Save Us, bekommen, um in der Endphase Topshop-Boss Philip Green seine Smart Products vorzustellen. Das Ergebnis des Gewinners soll dann in den Geschäften verkauft werden.«Als Marke setzen wird uns für neue Innovationsplattformen ein und wir sehen tragbare Technologie als ein spannendes Feld für die künftigen Untersuchungen», sagte Sheena Sauvaire, Marketing- und Communications-Direktorin von Topshop, zu 'WWD'. «Die Fusion von Style und Funktion muss nun für den Konsumenten schon komplett fertig gedacht werden und unser Ziel ist es, einen neuen Markt zu entdecken. Äusserst wünschenswerte Produkte mit moderaten Preisen für unsere modebewussten Kunden.»Auch Stuart Marks, Vorsitzender von L Marks, sieht in Top Pitch eine grossartige Möglichkeit in der Mode eine neue Ära einzuleiten. Man kann also gespannt auf die neuen Teile von Topshop sein.

(kjc/Cover Media)