Preen: Looks für coole und erfolgreiche Frauen

Das Design-Duo gründete das Modehaus Preen im Jahr 1996, das sich mittlerweile einen Namen für coole, aber elegante Alltags-Looks gemacht hat. Die Kollektionen setzen sich aus Entwürfen wie geblümte Rüschenkleider, monochrome Anzüge und verzierte Minikleider zusammen. Das Duo, das nicht nur beruflich, sondern auch privat ein Paar ist, erklärte nun in einem Interview, wie es sich gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt hat. Zu ihren berühmten Fans zählen Stars wie Kristen Stewart, Carey Mulligan, Jessica Alba, Scarlett Johansson und die US-amerikanische First Lady Michelle Obama.



«Als wir anfingen, war unser Label sehr viel düsterer, rauer und es reflektierte das, was wir zu dem Zeitpunkt vor allem machten: Party», berichtete Bregazzi dem britischen Magazin 'Elle'.



Die Party-Zeiten sind seit der Geburt ihrer Töchter Fauve (7) und Blythe (4) aber vorbei und das reflektieren auch ihre neueren Kollektionen. «Die Preen-Frau ist noch immer Rock'n'Roll, gleichzeitig sitzt sie aber in der Vorstandsetage. Wir haben das Glück, viele Leute zu kennen, die erfolgreich sind, aber noch immer diese coole, künstlerische Attitüde haben», erklärte Bregazzi weiter.



Modeindustrie im Wandel



Seit der ersten Show auf der London Fashion Week im Jahr 2001 hat sich laut dem Design-Duo viel in der Modeindustrie verändert. So mussten die beiden ihre Kampagnen zum Beispiel dem digitalen Zeitalter anpassen. Mittlerweile haben sie Social Media als Marketing-Werkzeug in ihre Arbeit integriert, der Fokus liegt dennoch auf ihren lässig-eleganten Kreationen.



Pro Jahr designen Justin Thornton und Thea Bregazzi jetzt sechs Womenswear-Kollektionen, ihre Looks werden in 25 Ländern verkauft. Eyewear- und Kinderkollektionen gibt es mittlerweile auch im Angebot. Im Zuge des 20. Preen-Jubiläums kreierten die Designer ausserdem eine Sonderkollektion für Net-a-Porter, die seit diesem Monat zum Verkauf steht.

(pep/Cover Media)