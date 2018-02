Pucci-Prints sind noch immer gefragt

Nachdem der Modeschöpfer mit seinem eigenen Label MSGM Erfolge feierte, stellte ihn das italienische Label Pucci im vergangenen Frühjahr an. Massimo Giorgetti übernahm dabei die Position von Peter Dundas, der zu Roberto Cavalli wechselte, und leitete eine neue Ära für das Modehaus ein.



Der Italiener verhalf Pucci zu einer neuen jugendlicheren Ästhetik, verwendete dabei aber nach wie vor die traditionellen, farbenfrohen Prints, für die das Label seit den 40er Jahren berühmt ist. Diese kombinierte Massimo mit exzentrischen, schwungvollen Designs sowie hochgeschnittenen Hosen und Overalls in seiner ersten Kollektionen, die er im September 2015 in Mailand zur Schau stellte.



Beim Kreieren seiner Looks für Pucci legt Massimo besonders Wert darauf, die richtige Balance mit der Vergangenheit und den Wurzeln des Labels zu finden: «Es wäre zu einfach, die Prints aus den Archiven zu benutzen. Deshalb machen wir es Schritt für Schritt», berichtete er gegenüber 'WWD' und fügte hinzu, dass die Nachfrage nach Pucci-Prints nach wie vor hoch sei. «Die Leute lieben und wollen sie noch immer. Meine erste Kollektion wurde kritisiert, weil ich nicht genug Prints dabei hatte ? Ich wollte etwas anderes statt der berühmten Prints machen, aber jetzt ist der richtige Moment gekommen, mit der Arbeit an diesen legendären Mustern zu beginnen.»



50er haben es ihm angetan



Massimo selbst ist ein grosser Fan der Designs aus den Pucci-Archiven, insbesondere die Military-Parkas aus den 1950er Jahren, Overalls und die Ski-Mode haben es ihm angetan.



Laudomia Pucci, die Tochter von Emilio Pucci, erklärte, dass Massimo den Traditionen des Labels treu bleibe, gleichzeitig aber Innovation und Zeitgenössisches zu Pucci gebracht habe. «Massimo hat eine moderne Denkweise und kennt den italienischen Lebensstil. Er muss und kann diese Modernität für das Pucci-Universum verwenden. Das Label ist reicher, wenn es mit Talenten arbeitet. Bleibt das Talent allein, ist es einfach nur ein weiteres Label», erklärte sie.



In dem erstarkten Interesse an Pucci sieht Massimo Giorgetti «viel Potenzial» und plant den Launch einer Sneaker- sowie einer Accessoires-Linie.

(arc/Cover Media)