Ralph Lauren geehrt für Umweltschutz

Der Designer erhielt die Ehrung von der Organisation Riverkeeper, die sich um den Schutz des Hudson River in New York kümmert und jedes Jahr einen Ball in der amerikanischen Metropole veranstaltet, um Geld dafür zu sammeln. Ralph Lauren legt Wert darauf, bei der Produktion seiner Mode auf die Umwelt zu achten und dafür bekam er von Robert F. Kennedy Jr. bei dem Ball einen Preis überreicht.Der Modeschöpfer zeigte sich gerührt: «Ich bin ein New Yorker. Ich wurde hier geboren. Ich habe hier geheiratet. Und vor fast fünfzig Jahren gründete ich mein Unternehmen hier», erklärte der Amerikaner laut 'Women's Wear Daily' in seiner Dankesrede. «Der Hudson ist mein Fluss, es ist unser Fluss. Und wie viele, die hier aufgewachsen sind, habe ich ihn immer als selbstverständlich hingenommen. Alles, was ich in meinem Leben gemacht habe, wurde von Leuten wie denen von Riverkeeper inspiriert. Leute mit einer aussergewöhnlichen Vision.»Ralph Lauren schwor ausserdem, sich weiterhin für Dinge wie einen sauberen Hudson zu engagieren: «Nächstes Jahr wird unsere Firma 50 Jahre alt. Wir haben schon erreicht, dass unsere Arbeitsplätze und die Produkte, die wir herstellen, umweltfreundlich sind. Wir wissen aber, dass es noch viel zu tun gibt und wir werden daran festhalten», versprach Ralph Lauren.

(pep/Cover Media)