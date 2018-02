Riccardo Tisci: Taschen für ältere Damen

Der Designer wollte seiner Schwester zu ihrem 60. Geburtstag eine Tasche schenken, fand aber keine passende und entwarf deshalb das Modell Horizon.«Ich experimentiere immer mit Taschen und gehe da nach meinem Bauchgefühl. Wenn alle harte Taschen machen, kreiere ich weiche. Ich probiere aus, denn wenn man Sachen lernt, probiert man mehr aus und geht mehr Risiken ein», berichtete der Kreativchef von Givenchy gegenüber 'WWD'. «Ich wollte eine klassische Tasche haben, etwas für die reifere Frau, mit weniger Metall, dafür mit mehr Eleganz. Sie sollte luxuriös aussehen.»Ab dem 1. Juni kann das Endprodukt erworben werden, man muss dafür - je nach Grösse - zwischen 1800 und 2500 Euro hinblättern.Ansonsten will Riccardo weiterhin keinen Trends folgen, seinen eigenen Weg finden und dabei immer wieder Risiken eingehen. Er könne gar nicht anders: «Ich bin jetzt reifer, aber auch anders. Ich bin als risikobereiter Designer geboren worden und werde so auch sterben. So bin ich nunmal. Ich habe Madonna zur Met Gala mitgenommen und sie sah so skandalös aus, genauso wie Beyoncé. Solche Frauen können etwas mit mir anfangen. Ich werde weiterhin die Dinge anders angehen, denn ein guter Designer muss mit der Zeit gehen», erklärte Riccardo Tisci.

(Cover Media)