Roksanda Ilincic ist von Kopf bis Fuss Roksanda

Die serbische Modeschöpferin lebt und arbeitet in London, wo sie bereits an der renommierten Designschule Central St. Martin's studierte. Anfang der 2000er-Jahre gründete sie dann ihr eigenes Modehaus. Zweimal im Jahr stellt Roksanda Ilincic ihre neuen Kollektionen auf der Fashion Week zur Schau und möchte dabei den Zuschauern einen wahren Einblick in ihre Welt vermitteln.«Wenn ich einen Look auf den Laufsteg schicke, muss das von Kopf bis Fuss Roksanda sein. Es geht um eine komplette Vision, es geht darum, seine Welt zum Leben zu erwecken», erklärte die Künstlerin im Interview mit der 'Irish Times'. «Ich mag den Kontrast von eleganten Outfits und einer natürlichen Frisur mit etwas Struktur.»Ihre Outfits sollen die moderne Frau von heute einkleiden, deren Tagesablauf zwischen Meetings und der Familie organisiert ist. Dazu müssen die Looks nicht nur bequem und leicht zu tragen sein, sondern sollen die Trägerinnen ebenso auffallen lassen. Mit ihren Kreationen überzeugte Roksanda bisher immerhin Stars wie Cate Blanchett (47, 'Carol') und Kristen Stewart (26, 'American Ultra').Beim Designen ihrer Kollektionen lässt sich die Modeschöpferin indes von den verschiedenen Jahreszeiten inspirieren. «Der Modekalender ist wirklich stressig, der ganze Prozess ist also immer sehr stürmisch. Ich beginne normalerweise mit der Auswahl meiner Farben und meiner Stoffe, dann zeichne ich die Formen, wähle die Silhouetten aus und definiere die Atmosphäre. Das ist ein Prozess, der sich die ganze Zeit weiterentwickelt, bis die Kollektion fertig gestellt wird. Ich liebe bunte Farben und ungewöhnliche Materialien.»Der grösste Fan ihrer Kollektionen ist Roksanda Ilincic selbst, deshalb trägt sie ihre Outfits täglich: «Ich mag Midi-Röcke oder Hosenröcke mit flachen Schuhen tagsüber am liebsten, weil sie so leicht zu tragen sind. Abends bin ich wirklich verwöhnt mit der grossen Auswahl an Kleidern in meinen Kollektionen.»

(pep/Cover Media)