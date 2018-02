Rosie Huntington-Whiteley: Ich habe mich nie als Model gesehen

Die britische Schönheit, die mittlerweile auch als Schauspielerin ('Mad Max') ihre Brötchen verdient, hatte ihre Karriere so gar nicht geplant. «Sie sollten mal Fotos sehen, auf denen ich jünger war. Dass ich mal modeln würde, hätte damals wirklich niemand gedacht,» verriet sie der 'Grazia'. «Nein, im Ernst: Ich bin auf einer Farm in England aufgewachsen, irgendwo im Nirgendwo. Die Menschen dort machen sich keine Gedanken über die Modeindustrie und das Modeln, solche Dinge sind dort völlig irrelevant.»Trotzdem: Sie hat es geschafft, ist jetzt sogar Markenbotschafterin von UGG, eine Marke, die sie seit ihrer Jugend begleitet. «Ja, ich freue mich sehr, dass sie mich gefragt haben! Mein erstes Paar UGG habe ich gekauft, als ich 16 war.» Verständlicherweise ist Rosie ein Fan von den flauschigen Stiefeln, denn sie sind, wie jede Besitzerin von UGG-Boots weiss, einfach wundervoll warm und einfach nur bequem. «Sie sind ein Teil meines aktiven und abenteuerlichen Lifestyles. Ich werde ein Paar am Strand tragen, wenn ich im Winter mit den Hunden spazieren gehe. Sie sind im Kofferraum meines Autos, wenn ich einen Roadtrip an der kalifornischen Küste mache», verriet sie unlängst 'WWD'. «Tatsächlich schlüpfe ich jeden Morgen in ein Paar.»

(fest/Cover Media)