Schuhtechnisch ist bei Bruno Frisoni alles erlaubt

Der Designer, der neben seinem eigenen Label auch noch Creative Director des Footwear-Giganten Roger Vivier ist, könnte sich auch Barfuss-Auftritte auf dem roten Teppich vorstellen. «Man denkt, dass Frauen nur ein Sexsymbol oder 'Sextoys' sind, wenn sie High Heels tragen», sagte er 'Pret-a-Reporter'. «Versteht mich nicht falsch, ich liebe Frauen in Heels, aber ich denke, dass jede Frau sich frei fühlen sollte, flache Schuhe zu tragen oder sogar keine. Warum nicht, wenn du schöne Füsse hast?»



Viele berühmte Frauen wie Cate Blanchett (46, 'Cinderella') und Scarlett Johansson (31, 'The First Avenger: Civil War') tragen trotzdem lieber die Kreationen des Designers, auf dem Red Carpet sind flache Schuhe - geschweige denn nackte Füsse - nämlich noch immer tabu. «Mich erinnert das an die Zeit, als Frauen begannen, Hosen zu tragen, und es ihnen nicht erlaubt war, mit ihnen ins Büro zu gehen, weil die Chefs es ihnen nicht erlaubten - sie wollten Frauen in Röcken und Kleidern.»



Sneakers sind die neuen Ballerinas



Gut, dass es bei Roger Vivier daher nicht nur High Heels gibt. Mehr und mehr Mode kommt jetzt von der Strasse und wird in einer luxuriösen Art und Weise adaptiert, wie beispielsweise Sneakers. «Ein logischer nächster Schritt für die Marke. Sneakers wurden zum kultigen Bekleidungsstück. Jeder trägt Sneakers und das nicht nur zum Shoppen oder im Fitnesscenter - sie sind die neuen Ballerinas.»

(arc/Cover Media)