Sophia Webster steht auf farbige Schuhe

Die Designerin hat unlängst ihren ersten Laden im noblen Londoner Viertel Mayfair eröffnet und freut sich sehr über diesen Erfolg. Ihre Entwürfe stechen hervor, das ist das Geheimnis ihres Erfolgs. «Ich habe früh gelernt, dass Farbe ein gutes Mittel ist, um aufzufallen», berichtete die Britin 'Grazia'. «Aber für den roten Teppich setzte ich dann auf High Heels und dann habe ich immer mehr Frauen mit flachen Schuhen, Sneakers, Espadrilles oder Schuhe mit mittelhohen Hacken ausgestattet. Aber ich hätte nie erwartet, mal einen eigenen Laden zu haben.»Das Geschäft befindet sich in der Mount Street und in der Nachbarschaft haben auch Christopher Kane und Simone Rocha ihre Läden. Man tritt ein und sieht dicke graue Teppiche, ein exquisites lila Sofa und Wände, die pastellfarben gehalten sind.Sophia Webster gewann im März 2016 den BFC/Vogue Designer Fashion Fund und sie denkt, dass sie ihren Erfolg mehreren Gründen zu verdanken hat: «Es ist eine Kombination mehrerer Sachen - es geht darum, ein Produkt zu haben, das eine andere Perspektive vermittelt und dies zu einem guten Preis.» Preislich bewegen sich die Exemplare umgerechnet zwischen 300 und 2100 Euro.Die Londonerin holt sich viel Anregung von ihrem eigenen Laden: «Ich wollte es intim haben, sodass man eine wirklich besondere Erfahrung macht. Ich glaube, dass ich ziemlich viel hier sein werde. Es hilft beim Designen, wenn man Feedback bei einigen Sachen bekommt und es ist schwierig, so ein Feedback zu bekommen, wenn man keinen Laden hat», bemerkte Sophia Webster unlängst gegenüber 'vogue.co.uk'.

(pep/Cover Media)