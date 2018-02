Stylistin erklärt Miranda Kerrs Met-Gala-Look

Wie jedes Jahr fanden sich diese Woche zahlreiche Stars bei dem prestigeträchtigen Fashion-Event in New York ein, um unter dem Motto 'Manus x Machina: Fashion in an Age of Technology' die innovativsten Designs aus der Modewelt zur Schau zur Stellen. Das australische Model zeigte sich in einem bauchfreien Zweiteiler von Louis Vuitton, der aus einem engen, knielangen Rock mit gemusterten Rüschen am Saum sowie einem langärmeligen Crop-Top bestand. Das schwarze Outfit bestach nicht nur durch seinen modernen Schnitt, sondern auch mit seinem symmetrischen Design, das sich aus geometrischen Figuren in Rot, Orange und Petrol zusammensetzte.Mirandas Haare waren derweil zu einer strengen Frisur zurückgenommen, dabei umrahmten ihr Gesicht geflochtene Strähnen - dies erlaubte wiederum ihrer Visagistin Lisa Storey, sich ordentlich auszutoben. Neben klassischem Augen-Make-up trug die Laufstegschönheit einen Burgunder-farbenen Lippenstift."Um Mirandas strukturierten und dramatischen Louis-Vuitton-Zweiteiler zu komplementieren, wählte ich einen klassischen, aber mutigen Look mit definierten Brauen und tiefroten Lippen", verriet die Make-up-Künstlerin laut 'Vogue.com.au'.Für Miranda Kerrs Augenlider setzte Lisa auf den Lidschatten 'Elizabeth Arden Beautiful Color Eye Shadow' in der Farbe 'Truffle', ihre Wimpern tuschte sie indes mit dem 'Grand Entrance Mascara' derselben Beauty-Marke. Von Arden stammt auch der Lippenstift: Erst kam die 'Flawless Finish Perfectly Nude Foundation' drauf, dann die 'Elizabeth Arden Beautiful Color Moisturizing Lip Color' in dem Ton 'Scarlet'. Für einen perfekten Rand sorgte ein Lipliner der Marke, der 'Flawless Finish Correcting and Highlighting Perfector'.

(pep/Cover Media)