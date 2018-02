Taylor Hill mit Kurzhaarfrisur auf Instagram

Die amerikanische Schönheit hat 3,7 Millionen Follower, die sie regelmässig mit schönen Schnappschüssen aus ihrem Alltag begeistert. Doch vor wenigen Tagen blieb einigen das Herz stehen: Taylor postete zwei Bilder von sich mit kurzen Haaren! Die Diskussion war gross: Hat sich die Brünette etwa ihre Wallemähne abschneiden lassen? Die Victoria's-Secret-Schönheit selbst äusserte sich nicht dazu - erlöste ihre Fans aber gestern [29. Mai] und postete eine Reihe von Selfies mit ihren gewohnten langen Haaren. Es steht also fest: Taylor Hill ist nicht unter die Kurzhaar-Ladys gegangen.Das passt auch zu der Geschichte, die die Beauty vor einigen Tagen im Interview mit 'harpersbazaar.co.uk' erzählte. Darin enthüllte sie ein Kindheitstrauma:«Als ich noch klein war, schnitt meine Mama mir die Haare superkurz, weil ich mich darüber beschwert hatte, dass sie unter dem Snowboardhelm jucken. Ich habe das gar nicht gecheckt, erst als sie vorne angekommen war, und dann musste ich so weinen! Das ist wahrscheinlich der Grund, warum ich meine Haare nie wieder kurz schneiden würde.»Jetzt sind wir also im Bilde, was die Haare des Models angeht. Aber wie heisst es so schön, liebe Taylor Hill? Sag niemals nie!

(pep/Cover Media)