Valentino ungewohnt unspektakulär

Eigentlich ist das Label ja für seine extravaganten Kreationen bekannt, die neueste Linie der Designer Maria Grazia Chiuri und Pierpaolo Piccioli zeigt allerdings eine ganz andere Seite des Modehauses: Basics für den Alltag.Für die Kreativdirektoren war das gar nicht so einfach. «Es ist schwierig, weil diese Stücke so universell sind», erklärte Piccioli dem 'Wall Street Journal'. «Deshalb haben wir versucht, sie aus einer einzigartigen Perspektive zu betrachten.» Seine Kollegin fügte hinzu: «Wir wollten den besten klassischen Trenchcoat, die beste Lederjacke, den besten Kamelhaarmantel - diese Teile, die man eine lange Zeit trägt.»Das Ergebnis ist die Linie Rockstuf United, die sowohl für Männer als auch Frauen gedacht ist. Für jedes Geschlecht gibt es 12 neue Stücke - inklusive Accessoires wie weisse Ledersneaker.Mit der Kollektion sind die Designer so zufrieden, dass sie diese am liebsten für immer anbieten würden. «Wir wollen diese Linie als Teil unseres Herzstücks halten - falls wir irgendwann mehr dazu anbieten wollen, können wir das natürlich noch machen», so Maria Grazia Chiuri. Die simplen Stücke von Valentino würden sich einfach als guter Ausgangspunkt anbieten, um seinen persönlichen Style zu formen. «Auf gewisse Weise sind es die Stücke, auf die man sich verlassen kann, die einen seine Geschichte und Identität entwickeln lassen.»

(pep/Cover Media)