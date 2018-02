Vetements zeigt Couture nach eigenen Regeln

Die Pariser Trendmarke, die sich bisher einen Namen für ihre Streetwear-Looks und androgynen Designs machte, zeigt nun auch ihre neue Kollektion auf der Haute Couture Show in Paris. Das 'Chambre Syndicale de la Haute Couture' verlieh Vetements dafür eine Gastmitgliedschaft.Bei seiner Modenschau wird das Label mit den Traditionen brechen, indem es Womenswear und Menswear gleichzeitig auf dem Laufsteg zur Schau stellt. Fans können ausserdem weitere Überraschungen erwarten: «Das Label hat bereits die Herbstkollektion gezeigt. Die Kollektion wird verschiedene Elemente involvieren, darunter auch einige Vetements-Interpretationen von Haute Couture», berichtete ein Sprecher des Modeunternehmens gegenüber 'WWD'.Die Designs werden ausserdem entsprechend des traditionellen Modekalenders erhältlich sein und nicht dem See-now-Buy-now-Prinzip folgen.Vetements, dessen künstlerische Leitung der Kreativchef von Balenciaga Demna Gvasalia innehat, nahm am 21./22. Mai beim fünften 'Vogue Festival' in London teil. Dort verriet Gvasalia auch, dass seine neue Kollektion sehr innovativ sei und keine traditionellen Kleider enthalten werde. Stattdessen können sich Fans auf «gewöhnliche Looks» einstellen, die zwar «simpel aussehen, aber tatsächlich sehr kompliziert sind. Die Definition von Couture hat sich in den letzten 70 Jahren nicht verändert», zitierte ihn 'Fashionista.com'.Vetements zählt zurzeit zu den angesagtesten Fashion-Labels und landete in weniger als drei Jahren über 200 Händler. Bevor Demna Gvasalia die neuen Vetements-Looks aber auf der Haute Couture Show zeigen wird, stellt er noch seine Balenciaga-Menswear-Kollektion auf der Paris Fashion Week im Juni zur Schau.

(pep/Cover Media)