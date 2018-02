Victoria Beckham: Drei Brautkleider für Eva Longoria

Solche Freunde wie die Designerin braucht man eben, wenn man heiratet - ein wahres Glück für die Schauspielerin ('Desperate Housewives'), die in Mexiko mit ihrem Verlobten Jose «Pepe» Baston (48) vor den Traualtar trat, dass Frau Beckham ihre beste Freundin ist. «Ich habe Victoria gefragt, ob sie mein Kleid machen will, weil ich ein besonderes und mit Liebe gemachtes haben wollte», erklärte Eva in einem Interview mit dem 'Hello!'-Magazin. «Und ich wusste, dass Victoria es mit Liebe machen würde.»Doch wie es sich für Stars eben gehört, braucht man eben nicht nur eines, sondern gleich mehrere, da man ja bei den einzelnen Feierlichkeiten nicht immer dasselbe Kleid tragen kann. Das erste, das Victoria entwarf, war aus elfenbeinfarbener Seide für die Zeremonie. Dazu kam ein Kleid für das Hochzeitsdinner und eine Robe für die standesamtliche Trauung einen Tag zuvor.Das ganze Wochenende stand ganz einfach unter dem Motto: Victoria Beckham. Denn die Designerin war nicht nur für die Entwürfe verantwortlich und natürlich bei der Vermählung dabei, sondern hatte noch eine weitere wichtige Funktion inne. «Victoria war auch eine meiner Trauzeuginnen - sie unterschreib die Papiere - es war einfach ein volles Victoria-Beckham-Wochenende.» Ein ziemlich schöner Zug der Braut, denn eigentlich sollte ja nur Eva Longoria im Mittelpunkt ihres Hochzeitswochenendes stehen, doch so eine Freundin wie Victoria Beckham kann man dann auch mal gebührend würdigen.

