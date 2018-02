Donna Karan erhält Auszeichnung von der Parsons School of Design

Die Modemacherin war am Montag der Ehrengast beim 68. Parsons Benefit und wurde für ihren Beitrag zur Fashion-Industrie ausgezeichnet. Als sie auf die Bühne ging, lobte sie nicht nur die Studenten und Professoren der Schule, von denen sie früher selbst unterrichtet wurde, sondern erinnerte auch daran, dass sie einst ihren Drapierkurs vermasselte und diesen wiederholen musste. «Deshalb bin ich jetzt ein bisschen davon besessen, Parsons zu zeigen, dass sie mir das Drapieren beigebracht haben», lächelte sie.Donna Karan, die ihre Ausbildung an der Schule nie abschloss, ist vor allem für ihre Jersey-Kleider und Mix-and-Match-Stücke bekannt. In ihrer Dankesrede erklärte sie, wie wichtig sie es zu Beginn ihrer Karriere fand, die Kunden direkt anzusprechen. Sie habe damals eine Vision gehabt, dass der Fashion-Kalender schneller werden müsse, womit sie wohl auf den neuen Trend des See-now-Buy-now-Konzepts anspielte.Im vergangenen Jahr kündigte Donna Karan ihren Rückzug von ihrem Label an, um sich in Zukunft verstärkt um ihre 2007 gegründete Marke Urban Zen kümmern zu können.Neben Donna Karan wurden am Montag auch Kunstsammlerin Beth Rudin DeWoody, Autorin Arianna Huffington sowie Schauspielerin Sarah Jessica Parker von der Parsons School of Design geehrt, bevor die Absolventen ihre Abschlussarbeiten vorstellten.

(pep/Cover Media)