Karlie Kloss wirbt für Swarovski

Die Amerikanerin folgt damit auf Miranda Kerr (33), die zuvor für den Schmuckhersteller Werbung gemacht hat. Karlie hat gute Erinnerungen an die Produkte des österreichischen Unternehmens, wie sie 'The Cut' erzählte:«Es ist eine Marke, die ich schon seit Jahren auf dem Laufsteg oder auf dem roten Teppich getragen habe, auch schon bevor ich Model wurde. Meine ersten Stücke, die ich von meiner Mutter oder meinen Grosseltern bekommen habe, waren von Swarovski und sie repräsentieren Meilensteine für Geburtstage oder Urlaube.»Die blonde Berufsschönheit wird für das Unternehmen in Printanzeigen sowie in Werbefilmen auftauchen. Sie hat auch schon gelernt, wie man den für die amerikanische Zunge so schwierigen Namen ihres neuen Arbeitgebers ausspricht. «Ich hatte einige Monate, in denen ich üben konnte - ich weiss, wie ich ihn aussprechen muss», lachte Karlie Kloss, die von Swarovski-Chef Robert Buchbauer ein dickes Lob bekam, denn sie könnte neue, junge Kundinnen anlocken.«Wir wollten unsere Marke auf die nächste Ebene hieven, genauso wie sie der neuen Generation präsentieren. Wir finden, dass Karlie Kloss perfekt dazu passt. Sie repräsentiert eine gewisse Offenheit und Geisteshaltung, eine neue Philosophie, wenn man so sagen kann.»

(Cover Media)