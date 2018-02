Fashion wird immer schneller

Der Kreativchef von Oscar de la Renta hätte sogar nichts dagegen, noch mehr zu produzieren: «Fashion ist momentan so schnell geworden», erklärte der Brite bei der 'Business of Luxury'-Konferenz der 'Financial Times'. «Man schaut sich die anderen Marken an und vergleicht sich mit dem, was sie tun und man sieht, dass die Leute schneller sind und nach vorne preschen. Sie haben wahrscheinlich andere Strukturen, die es ihnen erlauben, es so zu machen. Auf eine Weise ist das keine schlechte Position.»Sein Label konzentriert sich weiterhin auf Abendgarderobe, aber Peter Copping hätte nichts dagegen, zu expandieren, auch wenn das mehr Arbeit bedeutet. Bei der Konferenz erinnerte er auch an seine Zeit bei Louis Vuittton, als er nur für zwei Kollektionen verantwortlich war: «Das fühlt sich jetzt wie Luxus an. Es gab genügend Zeit, richtig zu recherchieren, zu reisen und sich die Stoffe genau anzusehen. Einige der Rercherche-Reisen waren legendär. Es war eine schöne Atmosphäre, es gab keine Konkurrenz zwischen uns. Wir haben diese Recherche-Reisen immer als unseren Urlaub betrachtet», schwelgte Peter Copping in Erinnerungen.

(arc/Cover Media)